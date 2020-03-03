3 марта. Mossovetinfo.ru – Генерал-майор внутренней службы Сергей Желтов указом президента России Владимира Путина назначен начальником главного управления МЧС по городу Москве, сообщается на официальном сайте ведомства.



До настоящего времени Желтов являлся исполняющим обязанности начальника столичного главка МЧС.



Желтов служит в пожарной охране 36 лет, с июля 2015 года служит в Московском гарнизоне, неоднократно руководил ликвидацией последствий чрезвычайных ситуация природного и техногенного характера. Награжден медалями и нагрудными знаками МЧС.