11 мая. Mossovetinfo.ru – Главы регионов смогут самостоятельно принимать решение о смягчении или ужесточении ограничительных мер, принимаемых для борьбы с распространением коронавируса, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической ситуации.



Ранее Путин заявил о завершении единого периода нерабочих дней, введенного в целях борьбы с распространением коронавируса.



При этом, введенные ограничения будут сохранены для лиц старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями.