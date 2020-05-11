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Власть     11.05.2020 16:28

Главы регионов смогут сами принимать решения о характере ограничительных мер - Путин

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Теги:  коронавирус  Владимир Путин  ограничения  губернаторы 

11 мая. Mossovetinfo.ru – Главы регионов смогут самостоятельно принимать решение о смягчении или ужесточении ограничительных мер, принимаемых для борьбы с распространением коронавируса, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической ситуации.

Ранее Путин заявил о завершении единого периода нерабочих дней, введенного в целях борьбы с распространением коронавируса.

При этом, введенные ограничения будут сохранены для лиц старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями.


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Теги: 
коронавирус  Владимир Путин  ограничения  губернаторы 

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