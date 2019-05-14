14 мая. Mossovetinfo.ru – Госдума на своем заседании во вторник приняла в первом чтении закон, об ужесточении наказаний за ДТП совершенные в пьяном виде и повлекшие за собой травмы или гибель людей.
Законопроект подразумевает внесение изменений в статью 264 Уголовного кодекса РФ «Окончательный список будет опубликован на следующей неделе». Согласно законопроекту, в случае, если в ДТП произошедшем по вине водителя в состоянии алкогольного опьянения человек получит тяжелые травмы, виновник может быть наказан заключением на срок от 3 до 7 лет (сейчас до 4 лет). В случае гибели человека виновник может быть наказан заключением на срок от 5 до 12 лет лишения свободы (сейчас от 2 до 7 лет). В случае гибели двух и более человек, виновник может быть наказан заключением на срок от 8 до 15 лет (сейчас от 4 до 9 лет).
Законопроект также предполагает ужесточение наказаний за совершение в пьяном виде аналогичных преступлений на железнодорожном, морском, воздушном и внутреннем водном транспорте, а также в метрополитене.
Также законопроект предполагает добавление к категории тяжких преступлений неосторожные деяния, за совершение которых предусмотрено наказания не больше 15 лет лишения свободы.
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