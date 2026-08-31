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Происшествия     05.10.2026 11:58

Лихачёв: ВСУ ночью атаковали сразу два объекта ЗАЭС

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Теги:  ЗАЭС  Запорожская АЭС  атаки  ВСУ  Росатом  Лихачев 

5 октября — Mossovetinfo.ru — В ночь на 5 октября Вооруженные силы Украины нанесли удары по двум объектам Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Как сообщил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв, под атаку попали лабораторный корпус, расположенный в 200 метрах от 4-го и 5-го энергоблоков, и здание по переработке радиоактивных отходов. По его словам, в обоих случаях повреждена кровля, однако угрозы ядерной безопасности нет.

Также пресс-служба станции подчеркнули, что удары по зданию переработки отходов могут повредить оборудование и нарушить безопасное обращение с радиоактивными материалами. Кроме того, близость атакованного лабораторно-бытового корпуса к работающим системам энергоблоков создает риск повреждения прилегающей инфраструктуры и прямую угрозу для жизни персонала.

Отмечается, что несмотря на систематические обстрелы, ситуация на ЗАЭС находится под контролем сотрудников. Радиационный фон на промышленной площадке и в санитарно-защитной зоне не превышает установленных норм.

Также пресс-служба станции сообщила, что накануне, 4 октября, в результате удара украинского дрона по «Газели», доставлявшей продукты для сотрудников ЗАЭС, погиб водитель, который был сотрудником подрядной организации, входящей в контур «Росатома». Семье погибшего будет оказана всесторонняя помощь — как организационная, так и финансовая.

Информация о повреждениях оперативно предоставляется инспекторам МАГАТЭ.

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Карта места

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Теги: 
ЗАЭС  Запорожская АЭС  атаки  ВСУ  Росатом  Лихачев 

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