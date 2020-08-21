21 августа. Mossovetinfo.ru – В Кремле не получали обращений о лечении Алексея Навального за рубежом, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.



«Как таковое мы не получали, мне неизвестно, по крайней мере. Были только сообщения в соцсетях», - заявил Песков.



При этом, пресс-секретарь президента отметил, что немецких врачей, которые прибыли в Омск, чтобы отвезти Навального на лечение в Германию, пригласили принять участие в консилиуме и ознакомиться с анализами Навального.



Песков также прокомментировал запрет врачей на транспортировку Навального. По словам пресс-секретаря российского президента, лечащий врач, который отвечает за состояние здоровья Навального, принял такое решение, потому что Навальному стало плохо, когда самолет набирал высоту. В связи с этим врач считает, что сейчас транспортировка по воздуху может угрожать здоровью Навального.



Ранее сообщалось, что врачи отказались дать разрешение на транспортировку Навального. В Омск прибыл самолет, которым родственники намеревались доставить Навального в Германию, однако врачи заявили, что его состояние нестабильно, поэтому он нетранспортабелен.



В четверг, 20 августа, Алексею Навальному стало плохо в самолете, на котором он возвращался из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в Омске, Навальный был госпитализирован в местную больницу. Позднее стало известно, что он находится в коме, в тяжелом состоянии и подключен к аппарату ИВЛ. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила, что Навальный был отравлен. Однако, в пятницу, 21 августа врачи омской больницы сообщили, что никаких ядов в организме Навального не обнаружено, поэтому они считают, что отравления не было.