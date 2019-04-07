7 апреля. Mossovetinfo.ru – Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что «фундаментальные изменения» в конституцию не нужны. Слова Медведева цитирует сайт Кабмина

«Конституция – инструмент, который рассчитан на длительную перспективу в условиях стабильно развивающейся страны», - сказал Медведев.



При этом Медведев подчеркнул, что вопросы о донастройке функционирования отдельных институтов могут возникать, так как общество и политическая система развиваются.



Председатель правительства выразил уверенность, что любые изменения возможны только после обсуждения экспертами в структурах власти. Медведев добавил, что изменения не должны затрагивать положений о правах и свободах граждан, а также положений о форме государственного правления в нашей стране - «то есть норм о президентской республике».

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил разрешить Госдуме формировать правительство. Для этого необходимо внести изменений в конституцию.