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Власть     01.04.2020 16:51

Мосгордума сможет проводить заседания дистанционно в условиях режима повышенной готовности

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Теги:  Мосгордума  регламент  порядок работы  коронавирус 

1 апреля. Mossovetinfo.ru – Мосгордума на своем внеочередном заседании в среду, 1 апреля, внесла изменения в регламент своей работы, определяющий обеспечение ее деятельности в условиях режима повышенной готовности, режима чрезвычайной ситуации и иных неотложных обстоятельств.

Внесенные изменения позволяют проводить заседания Мосгордумы дистанционно, с помощью видеоконференцсвязи и системы управления информацией Думы. Кроме того, в регламент внесены изменения юридико-технического характера.

В Москве с 28 марта введены дополнительные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, а с 30 марта введен обязательный режим самоизоляции для всех жителей столицы.


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Теги: 
Мосгордума  регламент  порядок работы  коронавирус 

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