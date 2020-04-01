1 апреля. Mossovetinfo.ru – Мосгордума на своем внеочередном заседании в среду, 1 апреля, внесла изменения в регламент своей работы, определяющий обеспечение ее деятельности в условиях режима повышенной готовности, режима чрезвычайной ситуации и иных неотложных обстоятельств.



Внесенные изменения позволяют проводить заседания Мосгордумы дистанционно, с помощью видеоконференцсвязи и системы управления информацией Думы. Кроме того, в регламент внесены изменения юридико-технического характера.



В Москве с 28 марта введены дополнительные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, а с 30 марта введен обязательный режим самоизоляции для всех жителей столицы.