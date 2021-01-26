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Власть     26.01.2021 14:10

Песков прокомментировал несанкционированные акции 23 января

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Теги:  Дмитрий Песков  акции протеста  комментарии 

26 января. Mossovetinfo.ru – Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал несанкционированные акции, прошедшие в ряде российских городов в субботу, 23 января.

Участников акции, которые нападали на правоохранителей Песков назвал нарушителями закона, с которыми не может быть диалога, и выразил уверенность, что диалога с такими людьми не будет.

По словам Пескова, если у граждан есть вопросы, они могут задавать их по-другому.

«Для этого существуют и средства массовой информации, и так далее, где можно выступать и озвучивать свою позицию», - приводит слова Пескова РИА Новости.

Также пресс-секретарь российского президента заявил, что люди, которые прикрываются на таких акциях детьми в чем-то сродни террористам.

По мнению Пескова, многие дети вышли на эту акцию из любопытства, при этом, пресс-секретарь с сожалением констатировал, что ряд детей был задержан.

Песков подчеркнул, что со стороны участников акций был отмечен «беспрецедентный» уровень насилия, в отличие от действий полиции. При этом, Песков признал, что были отмечены и «нежелательные проявления» со стороны правоохранителей, однако отметил моментальную реакцию руководства МВД и Росгвардии на такие инциденты. Пресс-секретарь также выразил мнение, что спровоцировали такие инциденты сами протестующие.

Отвечая на вопрос о задержаниях и избиениях журналистов на акциях, Песков заявил, что в каждом случае необходимо разбираться отдельно. В тоже время, по словам Пескова, в ходе акций тяжело бывает отличить представителей прессы.

«Вы видели, что агрессивные молодчики действовали нахально, агрессивно, и, конечно, в этой ситуации методично отличать журналистов от нежурналистов, наверное, очень тяжело, с этим тоже нужно согласиться», - заявил Песков.

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Теги: 
Дмитрий Песков  акции протеста  комментарии 

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