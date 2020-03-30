30 марта. Mossovetinfo.ru – Правительство одобрило поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые ужесточают наказания за нарушения карантина, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.



«Сейчас наша основная задача — это работать на опережение, минимизировать распространение вируса», - приводит слова Мишустина РИА Новости.

Штраф за нарушение карантина для физических лиц будет составлять от 15 до 40 тысяч рублей, для должностных лиц — от 50 тысяч до 150 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.



Если же нарушение карантинных норм повлекли причинение вреда здоровью человека или смерть, то наказание для физических лиц составляет штраф в размере от 150 тысяч до 300 тысяч рублей, для должностных лиц – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, а также запрет на занятие должности сроком от 1 до 3 лет, для юридических лиц – штраф в размере от 500 тысяч до одного миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до трех месяцев.



Ранее сообщалось, что поправки в КоАП об ужесточении наказания за нарушение карантина внесены на рассмотрение Госдумы. При этом лиц старше 65 лет за нарушение режима штрафовать не будут. Наказания предусмотрены для тех лиц, кто контактировал с носителем инфекции и не самоизолировался.



Помимо поправок в КоАП, в Госдуму был внесен законопроект об уголовной ответственности за нарушение карантина, предполагающий наказание за нарушение карантина на срок до 7 лет лишения свободы.