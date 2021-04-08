Путин обратил внимание Меркель на провокации со стороны Украины на Донбассе

8 апреля. Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщается на официальном сайте Кремля.



Президент России обратил внимание Меркель на провокации киевской власти на Донбассе, где украинская сторона целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения.



Путин подчеркнул, что Киев обязан неукоснительно соблюдать ранее достигнутые договоренности, особенно в налаживании прямого диалога с непризнанными республиками Донбасса, а также в вопросе правового оформления особого статуса региона.



Путин и Меркель адресовали сторонам конфликта призыв к сдержанности и активизации переговорного процесса, а также констатировали настрой на дальнейшую координацию действий России и Германии, в том числе в «нормандском» формате.



Также главы России и Германии обсудили вопросы сирийского урегулирования, обсудили ситуацию в Ливии и на Балканах.



Ангела Меркель затронула в разговоре ситуацию с Алексеем Навальным, кроме того, по инициативе российского президента были обсуждены вопросы деятельности иностранных СМИ и НКО в России и Германии.