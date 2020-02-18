18 февраля. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин обсудит предлагаемые поправки в Конституцию с руководителями фракций Госдумы, сообщается на официальном сайте Кремля.



Предложение обсудить поправки в Конституцию с руководителями думских фракций озвучил на встрече с Путиным глава фракции «Единой России» Сергей Неверов. По словам Неверова, свои предложения по изменениям Конституции есть у всех фракций и было бы полезно, если бы руководители фракций обсудили их на личной встрече с президентом.



Президент России согласился с предложением Неверова и пообещал найти время для такой встречи «не откладывая в долгий ящик».