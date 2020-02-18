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Власть     18.02.2020 14:59

Путин обсудит поправки в Конституцию с руководителями думских фракций

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Теги:  Владимир Путин  Госдума  Конституция  поправки  фракции  встреча 

18 февраля. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин обсудит предлагаемые поправки в Конституцию с руководителями фракций Госдумы, сообщается на официальном сайте Кремля.

Предложение обсудить поправки в Конституцию с руководителями думских фракций озвучил на встрече с Путиным глава фракции «Единой России» Сергей Неверов. По словам Неверова, свои предложения по изменениям Конституции есть у всех фракций и было бы полезно, если бы руководители фракций обсудили их на личной встрече с президентом.

Президент России согласился с предложением Неверова и пообещал найти время для такой встречи «не откладывая в долгий ящик».


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Теги: 
Владимир Путин  Госдума  Конституция  поправки  фракции  встреча 

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