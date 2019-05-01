1 мая. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин подписал закон об ипотечных каникулах. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Он должен вступить в силу через 90 дней после официального опубликования.



Согласно новому закону, ипотечные каникулы сроком до полугода могут быть предоставлены заемщику, попавшему в трудную жизненную ситуацию.



Речь в том числе идет о потере кормильца, временной нетрудоспособность в течение двух месяцев, признании инвалидом I или II группы, снижении семейного дохода супругов более чем на 30%. При этом ежемесячный платеж по кредиту должен превышать 50% среднемесячного дохода заемщика.



Ипотечные каникулы могут быть предоставлены либо в виде снижения размера периодически платежей, либо в виде временной приостановки обязательств по кредиту. При этом срок кредита будет продлен на то время, в которое будут действовать ипотечные каникулы.



Ипотечные каникулы будут распространятся на кредиты, размер которых не превышает 15 миллионов рублей.