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Власть     01.05.2019 17:21

Путин подписал закон об ипотечных каникулах

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Теги:  законы  ипотека  Владимир Путин  Путин 

1 мая. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин подписал закон об ипотечных каникулах. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Он должен вступить в силу через 90 дней после официального опубликования.

Согласно новому закону, ипотечные каникулы сроком до полугода могут быть предоставлены заемщику, попавшему в трудную жизненную ситуацию.

Речь в том числе идет о потере кормильца, временной нетрудоспособность в течение двух месяцев, признании инвалидом I или II группы, снижении семейного дохода супругов более чем на 30%. При этом ежемесячный платеж по кредиту должен превышать 50% среднемесячного дохода заемщика.

Ипотечные каникулы могут быть предоставлены либо в виде снижения размера периодически платежей, либо в виде временной приостановки обязательств по кредиту. При этом срок кредита будет продлен на то время, в которое будут действовать ипотечные каникулы.

Ипотечные каникулы будут распространятся на кредиты, размер которых не превышает 15 миллионов рублей.


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Теги: 
законы  ипотека  Владимир Путин  Путин 

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