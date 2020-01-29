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Власть     29.01.2020 16:03

Путин призвал не допустить распространение коронавируса в России

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Теги:  Владимир Путин  коронавирус  совещание 

29 января. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин призвал не допустить распространение коронавируса в России и минимизировать потери от гриппа и пневмонии, сообщается на официальном сайте Кремля.

На совещании о мерах по предупреждению распространения коронавируса на территории РФ Путин отметил, что ежегодно во всех странах мира, в том числе в России люди умирают от гриппа и пневмонии, и заявил, что «перед нами стоит задача минимизировать эти потери, сделать все, чтобы у нас ничего подобного не было».

Говоря о новом коронавирусе президент отметил, что его появление является «новым вызовом», а также подчеркнул, что исходит из того, что правительство, Минздрав, Роспотребнадзор сделают все, чтобы новое заболевание «не стало неожиданностью» для граждан страны.

Путин напомнил, что правительство уже выработало ряд превентивных мер, направленных на то, чтобы не допустить распространения нового заболевания.

На совещании, в котором приняли участие глава Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории РФ, вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова, Путин попросил доложить о принятых мерах.

Вспышка неизвестной пневмонии произошла в конце декабря в китайском городе Ухань, который находится в центральной части страны. Возбудитель болезни был установлен – это коронавирус 2019-nCoV.

По последним официальным данным, в Китае заразившихся новым типом коронавируса уже 5974 человек, еще  60 тысяч человек проверяют на его наличие. От нового вируса скончались 132 человека. В России лабораторно подтверждённых случаев заболевания, вызванных новым коронавирусом, не выявлено.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил состав оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории Российской Федерации.


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Теги: 
Владимир Путин  коронавирус  совещание 

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