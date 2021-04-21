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Власть     21.04.2021 09:33

Путин сегодня, 21 апреля, выступит с посланием Федеральному Собранию

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Теги:  Владимир Путин  Путин  послание  послание президента 

21 апреля. Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин в среду, 21 апреля, выступит с посланием Федеральному собранию.

Послание президента будет оглашено в центральном выставочном зале «Манеж». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что на оглашении послания будут присутствовать депутаты Госдумы, члены Совета Федерации и губернаторский корпус.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила мнение, что послание президента Федеральному собранию сформулирует новую систему координат и станет «посланием нового времени».

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Теги: 
Владимир Путин  Путин  послание  послание президента 

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