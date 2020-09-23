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Власть     23.09.2020 01:06

Путин внес в Госдуму законопроект о формировании правительства

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Теги:  Владимир Путин  Госдума  законопроекты  Правительство РФ 

23 сентября. Mossovetinfo.ru - Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о новых принципах формирования правительства страны.

Согласно новому законопроекту, назначить премьер-министра президент теперь сможет после утверждения кандидатуры Госдумой. Однако, если Госдума трижды отклонит предложенную президентом кандидатуру, президент сможет назначить главу Кабмина самостоятельно. По такому же принципцу будут назначаться вице-премьеры

Правительство будет состоять из двух блоков: «силового», который будет назначаться президентом после консультаций с Советом Федерации. Остальных министров будет предлагать глава правительства и утверждать Госдума. Формально назначать их на должности будет президент, однако в случае утверждения кандидатуры министров Госдумой, у президента не будет права отказать в назначении.

Отставка премьер-министра больше не будет приводить к отставке всего кабинета. Президент получит право сменить премьер-министра, сохранив весь остальной состав правительства.

Как заявил председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, президентский законопроект определяет статус кабмина, основы его формирования и деятельности, с учетом принятых летом изменений в Конституцию.


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Теги: 
Владимир Путин  Госдума  законопроекты  Правительство РФ 

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