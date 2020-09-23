23 сентября. Mossovetinfo.ru - Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о новых принципах формирования правительства страны.
Согласно новому законопроекту, назначить премьер-министра президент теперь сможет после утверждения кандидатуры Госдумой. Однако, если Госдума трижды отклонит предложенную президентом кандидатуру, президент сможет назначить главу Кабмина самостоятельно. По такому же принципцу будут назначаться вице-премьеры
Правительство будет состоять из двух блоков: «силового», который будет назначаться президентом после консультаций с Советом Федерации. Остальных министров будет предлагать глава правительства и утверждать Госдума. Формально назначать их на должности будет президент, однако в случае утверждения кандидатуры министров Госдумой, у президента не будет права отказать в назначении.
Отставка премьер-министра больше не будет приводить к отставке всего кабинета. Президент получит право сменить премьер-министра, сохранив весь остальной состав правительства.
Как заявил председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, президентский законопроект определяет статус кабмина, основы его формирования и деятельности, с учетом принятых летом изменений в Конституцию.
01:56 Мнения За три года в России могут закрыться около 100 банков
01:20 Общество В Минздраве назвали болезни, ухудшающие прогнозы пациентов с коронавирусом
01:06 Власть Путин внес в Госдуму законопроект о формировании правительства
00:38 Общество Пропавшую в Москве 12-летнюю девочку нашли живой
17:40 В мире Церемония вручения Нобелевской премии отменена из-за коронавируса
11:38 Происшествия 12-летняя девочка пропала в центре Москвы
10:50 В России Российские банки начали переводить зарплаты по номеру телефона
01:29 В России В 2021 году в ЕГЭ и ОГЭ произойдут изменения
21:33 Город (Москва и область) Депздрав опубликовал данные о смертности от COVID-19 в Москве в августе
16:42 Другое Если коллекторы нарушают ваши права - обращайтесь к судебным приставам
12:14 Общество Первые заморозки придут в московский регион 20-21 сентября