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Власть     26.05.2020 16:24

Путин заявил, что Россия прошла пик заболеваемости коронавирусом

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Теги:  коронавирус  Владимир Путин 

26 мая. Mossovetinfo.ru – По мнению специалистов, пик заболеваемости коронавирусом в России пройден, заявил президент России Владимир Путин в ходе видеобщения с министром обороны страны Сергеем Шойгу.

«Пик у нас уже, по мнению специалистов, считается пройденным», - заявил президент.

В ходе разговора Путин выразил благодарность специалистам Минобороны, которые помогали вести борьбу с распространением коронавируса в Италии, Сербии, Боснии и Герцеговине, и ряде других стран. Президент отметил, что все, сделанное российскими военными для борьбы с корнавиурсом за рубежом, идет «в копилку взаимодействия» с партнерами России.

На 26 мая в России выявлено 362 342 случая заражения коронавирусом во всех регионах. На данный момент заражены коронавирусом 227 406 человек.


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Теги: 
коронавирус  Владимир Путин 

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