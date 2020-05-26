26 мая. Mossovetinfo.ru – По мнению специалистов, пик заболеваемости коронавирусом в России пройден, заявил президент России Владимир Путин в ходе видеобщения с министром обороны страны Сергеем Шойгу.



«Пик у нас уже, по мнению специалистов, считается пройденным», - заявил президент.



В ходе разговора Путин выразил благодарность специалистам Минобороны, которые помогали вести борьбу с распространением коронавируса в Италии, Сербии, Боснии и Герцеговине, и ряде других стран. Президент отметил, что все, сделанное российскими военными для борьбы с корнавиурсом за рубежом, идет «в копилку взаимодействия» с партнерами России.



На 26 мая в России выявлено 362 342 случая заражения коронавирусом во всех регионах. На данный момент заражены коронавирусом 227 406 человек.