20 октября. Mossovetinfo.ru – Россия готова на год заморозить ядерные арсеналы вместе с США, чтобы детально обсудить продление договора СНВ-3, если американская сторона не будет выставлять дополнительных условий, говорится в сообщении МИД РФ.
Отмечается, что, если американская сторона примет предложение России о взаимной заморозке ядерных арсеналов на год, это позволит выиграть время чтобы провести комплексное обсуждение вопросов контроля над ядерными вооружениями « с обязательным рассмотрением всех факторов, влияющих на стратегическую стабильность».
С предложением продлить договор СНВ-3 на год без всяких предварительных условий 16 октября выступил президент России Владимир Путин.
В сообщении МИД РФ указывается, что нота, с предложением продлении СНВ-3 на год без предварительных условий была направлена американской стороне 16 октября, однако ответа на нее до сих пор нет. Выражается надежда, что США все же даст официальный ответ на российское предложение.
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