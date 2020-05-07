7 мая. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин продлил действие режима повышенной готовности из-за коронавируса до 31 мая, соответствующий указ опубликован на официальном портале мэра и правительства Москвы. При этом, с 12 мая в Москве могут вернуться к работе строительные и промышленные предприятия.



Ограничительные меры были введены в Москве в марте в связи с распространением коронавируса. Позднее срок их действия был продлен до 1 мая. 28 апреля мэр Москвы продлил введенные ограничения до 11 мая включительно.



На 7 мая в Москве было зафиксировано 92 676 случаев заболевания коронавирусом. Вылечились 9 227 человек. Умерло 905 человек.