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Власть     07.05.2020 16:12

С 12 мая в Москве могут вернутся к работе строительные и промышленные предприятия

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Теги:  Сергей Собянин  указ  промышленность  строительство  документы  коронавирус 

7 мая. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о возобновлении в Москве с 12 мая работы промышленных и строительных предприятий, указ опубликован на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

«В том числе мы возобновляем строительство дорог, школ, детских садов и других необходимых городу объектов», - отметил Собянин в своем блоге.

Он подчеркнул, что работа предприятий и стройплощадок должна быть организована в соответствии с жесткими требованиями санитарно-эпидемиологического режима.

На рабочие места могут вернуться только те работники, присутствие которых в цехах, офисах и на стройплощадках необходимо по технологическим причинам. Всем, кто может работать в дистанционном режиме, следует по-прежнему оставаться дома. На работу не должны выходить работники, страдающие хроническими заболеваниями, и беременные женщины.

Мэр Москвы отметил, что категорически не допускается присутствие на рабочих местах лиц с повышенной температурой и признаками ОРВИ. Выходя на работу после перенесенного заболевания, работник должен предоставить листок нетрудоспособности или справку от врача.

«В рабочих помещениях должно быть обеспечено социальное дистанцирование, при необходимости – установлены перегородки, разделяющие рабочие места сотрудников», - подчеркнул Собянин.

На рабочих местах сотрудники должны использовать средства индивидуальной защиты – маски, респираторы и перчатки (за исключением случаев работы в обособленных помещениях без присутствия иных лиц). Работодатели обязаны обеспечить регулярное выборочное тестирование своих сотрудников на наличие новой коронавирусной инфекции.

При несоблюдении этих требований предприятия и строительные площадки будут закрываться. Контроль соблюдения санитарных требований будет обеспечивать Роспотребнадзор. Действие ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавируса, продлено в Москве до конца мая.

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Теги: 
Сергей Собянин  указ  промышленность  строительство  документы  коронавирус 

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