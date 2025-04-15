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Власть     03.06.2025 21:16

Балицкий доложил Путину что электроснабжение населенных пунктов Запорожской области восстановлено

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Теги:  Запорожская область  электроснабжение  восстановление  Балицкий  доклад  Путин  БПЛА  беспилотники  атака  СВО  ВСУ  губернатор  электричество  отключение 

3 июня — Mossovetinfo.ru — Менее чем за сутки удалось стабилизировать ситуацию с электроснабжением населенных пунктов Запорожской области, электроснабжение населенных пунктов восстановлено. Об этом губернатор региона Евгений Балицкий доложил президенту России Владимиру Путину в телефонном разговоре, - сообщил Балицкий в своем телеграм-канале.

«Все процессы и внештатные ситуации находятся на личном контроле Президента, и, конечно, мы ощущаем огромную поддержку со стороны Владимира Владимировича, Правительства России и Администрации Президента.

Глава государства поблагодарил команду Запорожской области за оперативную работу, внимание к каждому вопросу», - также отмечается в сообщении.

Накануне 457 населенных пунктов Запорожской области, более 600 тыс. абонентов, остались без электроснабжения после массированной атаки ударных БПЛА Вооруженных сил Украины.

Губернатор поблагодарил «жителей Запорожской области за терпение и понимание», государственные и оперативные службы за выдержку, оперативные и слаженные действия.

«Оперативный штаб продолжает свою работу до полного устранения всех последствий террористической атаки со стороны противника», - также отметил губернатор.

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Теги: 
Запорожская область  электроснабжение  восстановление  Балицкий  доклад  Путин  БПЛА  беспилотники  атака  СВО  ВСУ  губернатор  электричество  отключение 

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