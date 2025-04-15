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Власть
03.06.2025, 21:16
Балицкий доложил Путину что электроснабжение населенных пунктов Запорожской области восстановлено
3 июня — Mossovetinfo.ru — Менее чем за сутки удалось стабилизировать ситуацию с электроснабжением населенных пунк...
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Власть
19.05.2025, 19:10
Михаил Мишустин посетил инновационный кластер «Ломоносов»
19 мая — Mossovetinfo.ru — Михаил Мишустин посетил кластер «Ломоносов» Инновационного научно-технологического цент...
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Власть
15.04.2025, 20:25
Путин призвал банки навести порядок с дополнительными комиссиями по семейной ипотеке
15 апреля — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин провел расширенное заседание Президиума Государствен...