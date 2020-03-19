19 марта. Mossovetinfo.ru – В четверг, 19 марта, члены Мосгоризбиркома тайным голосованием выбрали Юрия Ермолова главой МГИК.



Предыдущий глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов 18 марта сообщил, что уходит в отставку по состоянию здоровья. Горбунов возглавлял Мосгоризбирком с 1995 года. По его словам, он сам предложил кандидатуру Ермолова на пост главы МГИК.



Ранее Ермолов занимал должность заместителя председателя Мосгоризбиркома. Подробнее о его биографии можно узнать здесь.