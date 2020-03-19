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Власть     19.03.2020 15:49

Юрий Ермолов избран главой Мосгоризбиркома

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Теги:  Мосгоризбирком  Юрий Ермолов 

19 марта. Mossovetinfo.ru – В четверг, 19 марта, члены Мосгоризбиркома тайным голосованием выбрали Юрия Ермолова главой МГИК.

Предыдущий глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов 18 марта сообщил, что уходит в отставку по состоянию здоровья. Горбунов возглавлял Мосгоризбирком с 1995 года. По его словам, он сам предложил кандидатуру Ермолова на пост главы МГИК.

Ранее Ермолов занимал должность заместителя председателя Мосгоризбиркома. Подробнее о его биографии можно узнать здесь.



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Теги: 
Мосгоризбирком  Юрий Ермолов 

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