31 июля. Mossovetinfo.ru – Задержанные в Белоруссии российские граждане не совершали никаких противозаконных действий и не имели при себе ничего противозаконного, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.
Песков также сообщил, что задержанные россияне являются сотрудниками частного охранного предприятия и имели на руках билеты в Стамбул.
Ранее сообщалось, что в Белоруссии задержали более 30 российских граждан, которые якобы являются сотрудниками частной военной компании. Было возбуждено уголовное дело о подготовке терактов. Белорусские СМИ также сообщили о прибытии в страну более 200 боевиков, целью которых является дестабилизация обстановки в период перед президентскими выборами, которые пройдут в Белоруссии 9 августа.
13:47 Происшествия Поезда на серой ветке метро проезжают без остановки станцию «Полянка»
12:55 Власть Задержанные в Белоруссии россияне не совершали ничего противозаконного - Песков
12:29 Город (Москва и область) Ряд улиц в центре Москвы перекроют 2 августа в связи с Днем ВДВ
11:31 Город (Москва и область) Четыре станции красной ветки метро закроют для пассажиров с вечера 31 июля до 4 августа
11:20 Общество В отношении муниципального депутата Юлии Галяминой возбуждено уголовное дело
08:20 Общество Москвичам напомнили, как оформить жилье в центрах госуслуг
15:36 В мире Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире
13:31 В России С 1 августа возобновляется международное авиасообщение
09:19 Город (Москва и область) С начала 2020 года около 6 тысяч человек уже переехали в новое жилье по программе реновации
08:14 Общество В Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов за движение между рядами
07:08 Общество Детские технопарки в Москве открыли запись на очные занятия