31 июля. Mossovetinfo.ru – Задержанные в Белоруссии российские граждане не совершали никаких противозаконных действий и не имели при себе ничего противозаконного, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.



Песков также сообщил, что задержанные россияне являются сотрудниками частного охранного предприятия и имели на руках билеты в Стамбул.



Ранее сообщалось, что в Белоруссии задержали более 30 российских граждан, которые якобы являются сотрудниками частной военной компании. Было возбуждено уголовное дело о подготовке терактов. Белорусские СМИ также сообщили о прибытии в страну более 200 боевиков, целью которых является дестабилизация обстановки в период перед президентскими выборами, которые пройдут в Белоруссии 9 августа.