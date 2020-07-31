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Власть     31.07.2020 12:55

Задержанные в Белоруссии россияне не совершали ничего противозаконного - Песков

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Теги:  Дмитрий Песков  Белоруссия  россияне  задержание 

31 июля. Mossovetinfo.ru – Задержанные в Белоруссии российские граждане не совершали никаких противозаконных действий и не имели при себе ничего противозаконного, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

Песков также сообщил, что задержанные россияне являются сотрудниками частного охранного предприятия и имели на руках билеты в Стамбул.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии задержали более 30 российских граждан, которые якобы являются сотрудниками частной военной компании. Было возбуждено уголовное дело о подготовке терактов. Белорусские СМИ также сообщили о прибытии в страну более 200 боевиков, целью которых является дестабилизация обстановки в период перед президентскими выборами, которые пройдут в Белоруссии 9 августа.


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Теги: 
Дмитрий Песков  Белоруссия  россияне  задержание 

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