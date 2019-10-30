30 октября. Mossovetinfo.ru – Депутаты фракции «Справедливой России» внесли в Госдуму законопроект об ужесточении наказания за пропаганду и рекламу наркотиков, сообщается на официальном сайте партии.



В настоящее время ответственность за данные правонарушения предусматривается только в Кодексе об административных правонарушениях. Согласно законопроекту, за пропаганду и рекламу наркотиков может грозить срок до 5 лет, а за совершение данного преступления с использованием СМИ и интернета – до 7 лет.



Ранее президент России Владимир Путин дал правительству поручение ужесточить наказание за пропаганду наркотиков в интернете.