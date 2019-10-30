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Власть     30.10.2019 14:14

Законопроект об ужесточении наказания за рекламу наркотиков внесен в Госдуму

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Теги:  Госдума  законопроекты  наркотики  реклама  интернет 

30 октября. Mossovetinfo.ru – Депутаты фракции «Справедливой России» внесли в Госдуму законопроект об ужесточении наказания за пропаганду и рекламу наркотиков, сообщается на официальном сайте партии.

В настоящее время ответственность за данные правонарушения предусматривается только в Кодексе об административных правонарушениях. Согласно законопроекту, за пропаганду и рекламу наркотиков может грозить срок до 5 лет, а за совершение данного преступления с использованием СМИ и интернета – до 7 лет.

Ранее президент России Владимир Путин дал правительству поручение ужесточить наказание за пропаганду наркотиков в интернете.


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Теги: 
Госдума  законопроекты  наркотики  реклама  интернет 

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