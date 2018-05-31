31 мая. Mossovetinfo.ru – Мадагаскарские фоссы, гривистый волк и кустарниковая собака поселятся в Московском зоопарке до конца 2018 года. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Кроме того, впервые за тридцать лет в экспозиции зоосада вновь появится птица-секретарь. В настоящее время для животных благоустраивают вольеры.
Передача Московскому зоопарку ценных животных осуществляется в рамках европейских программ по сохранению популяции редких видов в неволе.
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