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Другое     31.05.2018 09:36

Мадагаскарские фоссы и птица-секретарь появятся в Московском зоопарке

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Теги:  зоопарк  животные 

31 мая. Mossovetinfo.ru – Мадагаскарские фоссы, гривистый волк и кустарниковая собака поселятся в Московском зоопарке до конца 2018 года. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Кроме того, впервые за тридцать лет в экспозиции зоосада вновь появится птица-секретарь. В настоящее время для животных благоустраивают вольеры.

Передача Московскому зоопарку ценных животных осуществляется в рамках европейских программ по сохранению популяции редких видов в неволе.


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Карта места

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Теги: 
зоопарк  животные 

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