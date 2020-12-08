8 декабря. Mossovetinfo.ru - Шамиль Газизов покинул пост генерального директора «Спартака». Такое решение принял клуб. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.



Руководство клубом возложено на управляющего директора Евгения Мележикова. Управлением спортивным блоком, формированием трансферной стратегии будет заниматься спортивный директор Дмитрий Попов.



Газизов пришел в «Спартак» 10 июля 2020 года. Ранее много лет он работал генеральным директором «Уфы». До Газизова генеральным директором «Спартака» был Томас Цорн.