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Другое     08.12.2020 19:38

«Спартак» объявил об уходе Газизова с поста гендиректора клуба

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Теги:  футбол  Спартак  Шамиль Газизов  отставка 

8 декабря. Mossovetinfo.ru - Шамиль Газизов покинул пост генерального директора «Спартака». Такое решение принял клуб. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Руководство клубом возложено на управляющего директора Евгения Мележикова. Управлением спортивным блоком, формированием трансферной стратегии будет заниматься спортивный директор Дмитрий Попов.

Газизов пришел в «Спартак» 10 июля 2020 года. Ранее много лет он работал генеральным директором «Уфы». До Газизова генеральным директором «Спартака» был Томас Цорн.


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Теги: 
футбол  Спартак  Шамиль Газизов  отставка 

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