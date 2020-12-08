8 декабря. Mossovetinfo.ru - Шамиль Газизов покинул пост генерального директора «Спартака». Такое решение принял клуб. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.
Руководство клубом возложено на управляющего директора Евгения Мележикова. Управлением спортивным блоком, формированием трансферной стратегии будет заниматься спортивный директор Дмитрий Попов.
Газизов пришел в «Спартак» 10 июля 2020 года. Ранее много лет он работал генеральным директором «Уфы». До Газизова генеральным директором «Спартака» был Томас Цорн.
19:38 Другое «Спартак» объявил об уходе Газизова с поста гендиректора клуба
19:30 Власть Преступная группа с участием эксзампреда правительства Подмосковья арестована за незаконную рубку леса
17:56 Город (Москва и область) В Москве построен миллион квадратных метров жилья по программе реновации
17:21 Город (Москва и область) Четыре строящиеся станции БКЛ получили названия
15:26 Общество Перед вакцинацией от COVID-19 необходимо за две недели прекратить употребление алкоголя
20:53 Другое Стали известны соперники сборной России по квалификации ЧМ-2022
19:11 Общество Найдена мутация коронавируса, против которой бессильны антитела
10:35 Мнения Биолог заявил, что коронавирус может вызвать преждевременное старение
01:35 Город (Москва и область) Массовая вакцинация от коронавируса в Москве начнется после Нового года - Печатников
11:45 Мнения В ближайшие месяцы не стоит ждать окончания пандемии коронавируса - ВОЗ
09:22 В России Заработал единый информационный номер по вопросам коронавируса