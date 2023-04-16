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Другое     19.04.2023 18:40

«Спартак» выбыл из кубка России, проиграв "Акрону" из первой лиги

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Теги:  Спартак  Кубок России  Акрон 

19 апреля, Mossovetinfo.ru - «Спартак», действующий победитель Кубка России, проиграл в среду в Жигулевске в четвертьфинале "Акрону" из первой лиги и выбыл из Кубка России. «Спартак» - победитель Кубка России прошлогоднего сезона.

Тольяттинский футбольный клуб "Акрон" обыграл московский "Спартак" со счетом 2:1 в матче второго этапа полуфинала "плей-офф пути регионов" Фонбет - Кубка России. К 76 минуте счет был 2:0.

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Теги: 
Спартак  Кубок России  Акрон 

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