«Спартак» выбыл из кубка России, проиграв "Акрону" из первой лиги

19 апреля, Mossovetinfo.ru - «Спартак», действующий победитель Кубка России, проиграл в среду в Жигулевске в четвертьфинале "Акрону" из первой лиги и выбыл из Кубка России. «Спартак» - победитель Кубка России прошлогоднего сезона.



Тольяттинский футбольный клуб "Акрон" обыграл московский "Спартак" со счетом 2:1 в матче второго этапа полуфинала "плей-офф пути регионов" Фонбет - Кубка России. К 76 минуте счет был 2:0.