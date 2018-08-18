18 августа. Mossovetinfo.ru – Московский ЦСКА одержал первую победу в чемпионате России по футболу.



В матче четвертого тура премьер-лиги армейцы в субботу разгромили дома тульский «Арсенал» (3:0).



После четырех туров ЦСКА имеет в своем активе 5 очков.