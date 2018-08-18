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Другое     18.08.2018 18:32

ЦСКА одержал первую победу в чемпионате России по футболу

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Теги:  ПФК ЦСКА  футбол  спорт  чемпионат России по футболу 

18 августа. Mossovetinfo.ru – Московский ЦСКА одержал первую победу в чемпионате России по футболу.

В матче четвертого тура премьер-лиги армейцы в субботу разгромили дома тульский «Арсенал» (3:0).

После четырех туров ЦСКА имеет в своем активе 5 очков.


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Теги: 
ПФК ЦСКА  футбол  спорт  чемпионат России по футболу 

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