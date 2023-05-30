30 мая Москва выпускает зеленые облигации

30 мая — Mossovetinfo.ru — Правительство Москвы с 30 мая начинает размещение зеленых облигаций для населения объемом 2 миллиарда рублей и со сроком обращения два года, средства будут инвестированы в проект замены дизельных автобусов на электробусы, — сообщают власти столицы.



Ставка купонного дохода составляет 8,5% годовых. При выплате купонного дохода НДФЛ в размере 13% удерживается и перечисляется в бюджет автоматически налоговым агентом – Национальным расчетным депозитарием.



Приобрести зеленые облигации может любой совершеннолетний гражданин России, являющийся налоговым резидентом РФ. Каждый покупатель сможет вложить в облигации от 1 тысячи до 15 миллионов рублей.