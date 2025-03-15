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Город (Москва и область)     19.03.2025 08:01

«Как оформить загранпаспорт в Москве» объясняет новый спецпроект на портале города

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Теги:  паспорт  загранпаспорт  Москва  сайт мэра  mos ru 

19 марта — Mossovetinfo.ru — «Как оформить загранпаспорт в Москве» объясняется в новом спецпроекте который появился на портале города - официальном сайте мэра столицы.

В спецпроекте имеется интерактивная карта, которая поможет найти отдел полиции в конкретном районе, подобрать удобное учреждение со свободными слотами для записи.

Подать заявление на оформление загранпаспорта можно в любом отделе, независимо от места постоянной регистрации.
Небольшой опрос в спецпроекте позволяет разобраться в том, как оформить загранпаспорт в конкретной жизненной ситуации и получить персональную рекомендацию.

Также имеется информация о различных видах загранпаспортов.

Спецпроект также помогает разобраться с размером госпошлины, особенностями оформления разных видов загранпаспортов, порядком восстановления таких документов после утери и кражи.

Отследить готовность заказанного загранпаспорта поможет прямая ссылка на специальный сервис на сайте министерства внутренних дел Российской Федерации.

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Карта места

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Теги: 
паспорт  загранпаспорт  Москва  сайт мэра  mos ru 

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