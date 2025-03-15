«Как оформить загранпаспорт в Москве» объясняет новый спецпроект на портале города

19 марта — Mossovetinfo.ru — «Как оформить загранпаспорт в Москве» объясняется в новом спецпроекте который появился на портале города - официальном сайте мэра столицы.



В спецпроекте имеется интерактивная карта, которая поможет найти отдел полиции в конкретном районе, подобрать удобное учреждение со свободными слотами для записи.



Подать заявление на оформление загранпаспорта можно в любом отделе, независимо от места постоянной регистрации.

Небольшой опрос в спецпроекте позволяет разобраться в том, как оформить загранпаспорт в конкретной жизненной ситуации и получить персональную рекомендацию.



Также имеется информация о различных видах загранпаспортов.



Спецпроект также помогает разобраться с размером госпошлины, особенностями оформления разных видов загранпаспортов, порядком восстановления таких документов после утери и кражи.



Отследить готовность заказанного загранпаспорта поможет прямая ссылка на специальный сервис на сайте министерства внутренних дел Российской Федерации.