27 апреля. Mossovetinfo.ru – Более 2300 тематических конструкций и элементов украсят Москву в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.



Различные конструкции и элементы появятся на улицах и площадях Москвы, а также на вылетных магистралях, местах массового гуляния, аэропортах и вокзалах.



На зданиях и объектах столицы включат праздничный режим архитектурно-художественной подсветки.