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Город (Москва и область)     04.11.2019 09:33

Более 3000 преступлений раскрыто в Москве с начала года с помощью интеллектуальной системы видеонаблюдения

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Теги:  видеонаблюдение 

4 ноября. Mossovetinfo.ru – Более трех тысяч преступлений раскрыто в Москве с помощью системы видеонаблюдения с распознаванием лиц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по Москве.

Всего в 2019 году система видеонаблюдения с распознаванием помогла раскрыть 3249 преступлений.

В Москве на данный момент работает около трех тысяч интеллектуальных видеокамер по распознаванию лиц.


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Теги: 
видеонаблюдение 

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