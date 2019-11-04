4 ноября. Mossovetinfo.ru – Более трех тысяч преступлений раскрыто в Москве с помощью системы видеонаблюдения с распознаванием лиц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по Москве.
Всего в 2019 году система видеонаблюдения с распознаванием помогла раскрыть 3249 преступлений.
В Москве на данный момент работает около трех тысяч интеллектуальных видеокамер по распознаванию лиц.
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