4 ноября. Mossovetinfo.ru – Более трех тысяч преступлений раскрыто в Москве с помощью системы видеонаблюдения с распознаванием лиц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по Москве.



Всего в 2019 году система видеонаблюдения с распознаванием помогла раскрыть 3249 преступлений.



В Москве на данный момент работает около трех тысяч интеллектуальных видеокамер по распознаванию лиц.