 
Актуальные темы: коронавирус вакцинация Навальный
Город (Москва и область)     04.02.2021 11:33

Более 8 тысяч москвичей присоединились к клубу молодежного предпринимательства

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  бизнес  поддержка  предпринимательство  обучение 

4 февраля. Mossovetinfo.ru – Более 8 тысяч человек присоединились к московскому клубу молодежного предпринимательства Business Update, сообщается на портале mos.ru.

«Участниками проекта стали уже 8,2 тысячи начинающих предпринимателей. Некоторые из них благодаря индивидуальной работе и поддержке наставников смогли в разы увеличить доходность своих стартапов», - рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Сергунина также отметила, что если на старте проекта в клубе было около 30 экспертов, то теперь молодым бизнесменам помогают уже более 100 опытных предпринимателей.

Программа для обучения молодых предпринимателей была запущена летом 2020 года. С помощью видеолекций и специализированной литературы молодые бизнесмены учатся вести и развивать бизнес.

В программе предусмотрены четыре ступени: выбор направления и оформление бизнес-идеи по адаптированной для стартапов методике, запуск проекта с апробацией бизнес-модели и выходом на первую прибыль, акселерация роста и дальнейшее профессиональное развитие.

При этом, члены клуба, прошедшие все четыре ступени обучения, получают гарантированную поддержку в области выхода на рынок, а также получают возможность стажировки на крупнейших предприятиях страны.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
бизнес  поддержка  предпринимательство  обучение 

Возврат к списку

Лента новостей

11:33 Город (Москва и область) Более 8 тысяч москвичей присоединились к клубу молодежного предпринимательства

11:00 Общество Власти Москвы подбирают мужу Скабеевой – Попову округ для выборов

10:56 В России Россиян вновь начнут штрафовать за неоплату жилищно-коммунальных услуг

10:38 В мире Россия удивила запад созданием вакцины «Спутник V» - немецкие СМИ

09:53 Город (Москва и область) Три новые станции салатовой линии метро откроют в 2023 году

Актуальные материалы

08:08 Общество Серьезный сбой произошел утром 4 февраля на фиолетовой ветке метро

11:09 В мире ЕС ужесточил правила въезда в Шенгенскую зону

13:45 Город (Москва и область) В 2021 году в Москве благоустроят 24 площади, улицы и набережные

23:29 Город (Москва и область) Движение ограничат в районе Мосгорсуда утром 2 февраля - МВД

09:26 Город (Москва и область) Картой «Тройка» с 1 февраля можно оплатить проезд в Подмосковье

12:03 Происшествия Мужчина задержан в Москве за призывы к участию в незаконной акции и насилию против полиции

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru