4 декабря. Mossovetinfo.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин и вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин открыли после реконструкции станции Крекшино Киевского направления МЖД, которая в будущем станет частью маршрута МЦД-4.



В результате реконструкции, станция Крекшина превратилась в современную островную платформу, которая полностью закрыта навесом, защищающим пассажиров от непогоды. Попасть на платформу пассажиры могут через подземный вестибюль, в котором расположены кассы, турникеты и туалетная комната. Вестибюль оснащен стойками для зарядки гаджетов и динамической системой навигации.



Реконструкция станции была проведена за полтора года. В дальнейшем она станет частью маршрута МЦД-4 «Киевско-Горьковский» (Апрелевка - Железнодорожный).