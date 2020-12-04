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Город (Москва и область)     04.12.2020 11:40

Будущая станция МЦД 4 Крекшино открыта после реконструкции

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Теги:  МЦД  МЦД-4  Крекшино  реконструкция  открытие 

4 декабря. Mossovetinfo.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин и вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин открыли после реконструкции станции Крекшино Киевского направления МЖД, которая в будущем станет частью маршрута МЦД-4.

В результате реконструкции, станция Крекшина превратилась в современную островную платформу, которая полностью закрыта навесом, защищающим пассажиров от непогоды. Попасть на платформу пассажиры могут через подземный вестибюль, в котором расположены кассы, турникеты и туалетная комната. Вестибюль оснащен стойками для зарядки гаджетов и динамической системой навигации.

Реконструкция станции была проведена за полтора года. В дальнейшем она станет частью маршрута МЦД-4 «Киевско-Горьковский» (Апрелевка - Железнодорожный).


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Карта места

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Теги: 
МЦД  МЦД-4  Крекшино  реконструкция  открытие 

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