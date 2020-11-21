C 21 ноября на год закрыт, вестибюль станции московского метро «Новослободская» Кольцевой линии

21 ноября. Mossovetinfo.ru - C 21 ноября на год закрыт, вестибюль станции московского метро «Новослободская» Кольцевой линии, сообщает корреспондент ИА «Моссовет».



Запланировано в течение года провести реконструкцию, ремонт вестибюля, заменив три эскалатора на четыре, что позволит более комфортно для пассажиров использовать эту, достаточно загруженную станцию кольцевой линии.



Станция в этот период будет работать на вход и выход через вестибюль станции «Менделеевская».



Станция была открыта 30 января 1952 года в составе участка «Курская» — «Белорусская» и имеет статус выявленного объекта культурного наследия.