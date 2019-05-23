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Город (Москва и область)     23.05.2019 13:18

Число рабочих мест в ТиНАО за 7 лет выросло в 2,5 раза - Собянин

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Теги:  ТиНАО  Сергей Собянин  рабочие места 

23 мая. Mossovetinfo.ru – Число рабочих мест в ТиНАО с 2012 года выросло в 2,5 раза, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра нового производственного корпуса компании «ПрофильДоорс» в поселении Щаповское.

По словам мэра Москвы, территории ТиНАО активно развиваются, строится новое жилье, которое стоит относительно недорого, и перед городскими властями стоит задача создания в ТиНАО новых рабочих мест, чтобы поселения «новой» Москвы не превращались в новые «спальные» районы.

Собянин отметил, что через пять лет количество рабочих мест в ТиНАО должно вырасти в четыре раза, по сравнению с нынешними показателями.


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Карта места

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Теги: 
ТиНАО  Сергей Собянин  рабочие места 

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