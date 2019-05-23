23 мая. Mossovetinfo.ru – Число рабочих мест в ТиНАО с 2012 года выросло в 2,5 раза, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра нового производственного корпуса компании «ПрофильДоорс» в поселении Щаповское.



По словам мэра Москвы, территории ТиНАО активно развиваются, строится новое жилье, которое стоит относительно недорого, и перед городскими властями стоит задача создания в ТиНАО новых рабочих мест, чтобы поселения «новой» Москвы не превращались в новые «спальные» районы.



Собянин отметил, что через пять лет количество рабочих мест в ТиНАО должно вырасти в четыре раза, по сравнению с нынешними показателями.