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Город (Москва и область)     06.04.2021 18:39

Число стартовых площадок по реновации выросло до 500

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Теги:  программа реновации жилья  жилье  реновация жилья  стартовые площадки  программа реновации  снос пятиэтажек  расселение  реновация 

6 апреля. Mossovetinfo.ru — Перечень стартовых площадок по программе реновации расширен на 12 адресов, соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Новые стартовые площадки расположены в шести административных округах, в 10 районах Москвы. При этом, четыре из них располагаются на месте домов, включенных в программу реновации.

Строительство жилья на новых площадках позволит расселить 45 пятиэтажек, в которых проживает 8,2 тысячи человек.

Кроме того, по итогам заседания президиума правительства Москвы, из перечня была исключена одна стартовая площадка. Включенная туда ранее. Таким образом, в настоящий момент в перечне насчитывается 500 стартовых площадок.

Ранее сообщалось, что в рамках программы реновации в Москве построят порядка 45 миллионов квадратных метров жилья.

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Карта места

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Теги: 
программа реновации жилья  жилье  реновация жилья  стартовые площадки  программа реновации  снос пятиэтажек  расселение  реновация 

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