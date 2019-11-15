15 ноября. Mossovetinfo.ru – С 1 августа в Москве на базе городского контакт-центра начала работу горячая линия для туристов, за этот период операторы горячей линии приняли более 10 тысяч звонков, сообщается на портале mos.ru.



«Конечно, туристов привлекают ухоженные и безопасные города, их национальный колорит, историческое наследие, культурная программа. Но также важны и специализированные сервисы. Они формируют комфортную и гостеприимную среду. И могут задать настроение всей поездке — даже на этапе ее подготовки», - рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.



Специалисты туристского контакт-центра круглосуточно без перерывов и выходных помогают туристам из других городов и стран. Ответ на вопрос можно получить на русском и английском языках. Получить помощь туристы могут как во время нахождения в Москве, так и на этапе планирования путешествия.



Вопросы на горячую линию поступают самые разные. Сообщается, что туристов интересуют даты городских фестивалей, информация о работе столичных достопримечательностей, театров, цирков. Также туристы интересуются информацией по визовым вопросам, рейсы из Москвы, расположение столичных автостанций и автовокзалов.