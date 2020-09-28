28 сентября. Mossovetinfo.ru - С понедельника, 28 сентября, в Москве и Московской области вступили в силу рекомендации по борьбе с коронавирусом для людей в возрасте 65 лет и старше, а также для людей с хроническими заболеваниями.



Пожилым людям рекомендовано по возможности оставаться дома, работающим пенсионерам рекомендовано перейти на удаленный режим работы или взять больничный. Также рекомендовано временно отказаться от общения с родственниками, свести к минимуму походы в магазины, отказаться от использования общественного транспорта. В случае похода в магазин или поездки на общественном транспорте настоятельно рекомендовано использовать маски и перчатки.



При этом нет никаких ограничений на прогулки или занятия физкультурой на улице. Власти также не намерены блокировать социальные карты. При этом, мэр Москвы Сергей Собянин обратился к руководству полиции с просьбой не применять к пожилым людям мер ответственности.



В Москве с середины сентября наблюдается рост случаев заболевания коронавирусом. В воскресенье, 27 сентября в Москве впервые за 4 месяца выявили более 2 тысяч случаев заражения.