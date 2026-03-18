25 марта — Mossovetinfo.ru — До плюс 15 градусов прогнозируют в Москве в среду, сообщается на сайте Гидрометцентра России.



Днем температура воздуха в городе составит от плюс 13 до плюс 15 градусов. В ночь на четверг она может опуститься до минус 3 градусов.



Переменная облачность, без осадков, ветер южный, 3-8 м/с, атмосферное давление около 746 мм ртутного столба.



В Московской области в среду температура воздуха плюс 10 - 15 градусов. В ночь на четверг заморозки до минус 6 градусов.



По данным Гидрометцентра, облачная погода с дождем ожидается в московском регионе 30 марта, до этого в Москве и Подмосковье будет сухо.



25, 26 и 27 марта сохраняется местами гололедица.