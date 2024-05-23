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25.05.2024, 07:19
До 26 градусов тепла ожидаются в столичном регионе 25 мая
25 мая — Mossovetinfo.ru — В субботу 25 мая в столичном регионе ожидаются небольшая облачность и до 26 градусов тепла, а...
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Город (Москва и область)
24.05.2024, 09:14
Музею «Слово» на ВДНХ исполняется пять лет - Собянин
24 мая — Mossovetinfo.ru — Музею «Слово» на ВДНХ исполняется пять лет , в этом уникальном пространстве все могут узна...
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Город (Москва и область)
23.05.2024, 09:19
Собянин: Фестиваль «Москва – на волне. Рыбная неделя» пройдет на 31 площадке
23 мая — Mossovetinfo.ru — Фестиваль «Москва – на волне. Рыбная неделя» пройдет на 31 площадке с 24 мая по 2 июня по всем...