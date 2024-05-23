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Город (Москва и область)     25.05.2024 07:19

До 26 градусов тепла ожидаются в столичном регионе 25 мая

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Теги:  погода  Москва  Московская область 

25 мая — Mossovetinfo.ru — В субботу 25 мая в столичном регионе ожидаются небольшая облачность и до 26 градусов тепла, атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба,– сообщает Гидрометцентр России.

«Небольшая облачность. Без осадков. Температура воздуха в Москве составит от 24 до 26 градусов тепла, по области от плюс 21 до плюс 26 градусов. Ветер юго-западный, 3–8 м/c», – говорится в сообщении.

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Теги: 
погода  Москва  Московская область 

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