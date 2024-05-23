До 26 градусов тепла ожидаются в столичном регионе 25 мая

25 мая — Mossovetinfo.ru — В субботу 25 мая в столичном регионе ожидаются небольшая облачность и до 26 градусов тепла, атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба,– сообщает Гидрометцентр России.



«Небольшая облачность. Без осадков. Температура воздуха в Москве составит от 24 до 26 градусов тепла, по области от плюс 21 до плюс 26 градусов. Ветер юго-западный, 3–8 м/c», – говорится в сообщении.