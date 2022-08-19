 
Актуальные темы: Украина Донбасс
Город (Москва и область)     19.08.2022 09:34

До 28 градусов тепла ожидается в столичном регионе 19 августа

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Москва  погода  Московская область 

19 августа, Mossovetinfo.ru - Облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков и до 28 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в пятницу, 19 августа, сообщает Гидрометцентр России.
Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба. Ветер восточный, 6-11 м/с, местами порывы до 15 м/c.

В то же время, по сообщению МЧС, в период с 19 по 22 августа в регионе ожидается самый высокий, пятый класс пожарной опасности, - велика вероятность возгорания травы, торфяников и лесных массивов, а также легковоспламеняющихся материалов.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Москва  погода  Московская область 

Возврат к списку

Лента новостей

09:34 Город (Москва и область) До 28 градусов тепла ожидается в столичном регионе 19 августа

13:58 Общество Дату и вопросы тестирования системы ДЭГ Москвы утвердят в Общественном штабе 19 августа

13:31 Город (Москва и область) Посещение лесов ограничат во всем Подмосковье с 19 августа по 28 августа

13:21 Происшествия Мужчина, жестоко убивший свою собаку в ТиНАО Москвы, - предстанет перед судом

11:31 Общество VK предупредит пользователей об утечке паролей в других сервисах

Актуальные материалы

11:31 Общество VK предупредит пользователей об утечке паролей в других сервисах

16:05 В мире Путин: однополярное мироустройство становится тормозом для развития цивилизации

07:50 Мнения Путин: Запад хочет воевать с нами «до последнего украинца». Это трагедия для украинского народа

06:32 В мире Путин назвал освобождение Донбасса, безопасность России, конечной целью спецоперации

19:36 В мире К «деэскалации в риторике» призвал Генсек ООН в связи с заявлениями Байдена о Путине

08:59 В мире Утром 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru