До 28 градусов тепла ожидается в столичном регионе 19 августа

19 августа, Mossovetinfo.ru - Облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков и до 28 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в пятницу, 19 августа, сообщает Гидрометцентр России.

Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба. Ветер восточный, 6-11 м/с, местами порывы до 15 м/c.



В то же время, по сообщению МЧС, в период с 19 по 22 августа в регионе ожидается самый высокий, пятый класс пожарной опасности, - велика вероятность возгорания травы, торфяников и лесных массивов, а также легковоспламеняющихся материалов.