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Город (Москва и область)     14.09.2024 08:11

До 28 градусов тепла ожидаются в Московском регионе 14 сентября

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Теги:  погода  Московская область  Москва  Гидрометцентр 

14 сентября — Mossovetinfo.ru — Днем 14 сентября в Московском регионе будет до 28 градусов тепла, в Москве – до 26. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«Переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха в Москве составит от 24 до 26 градусов тепла, по области от плюс 23 до плюс 28 градусов. Ветер юго-восточный, 5–10 м/с», – говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба.

Ночью температура воздуха будет от 12 до 14 градусов тепла.

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Теги: 
погода  Московская область  Москва  Гидрометцентр 

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