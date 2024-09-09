До 28 градусов тепла ожидаются в Московском регионе 14 сентября

14 сентября — Mossovetinfo.ru — Днем 14 сентября в Московском регионе будет до 28 градусов тепла, в Москве – до 26. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.



«Переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха в Москве составит от 24 до 26 градусов тепла, по области от плюс 23 до плюс 28 градусов. Ветер юго-восточный, 5–10 м/с», – говорится в сообщении.



Синоптики отмечают, что атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба.



Ночью температура воздуха будет от 12 до 14 градусов тепла.