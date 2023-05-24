25 мая — Mossovetinfo.ru — Утвержден проект капитального ремонта и реставрации доходного дома А.В. Шугаевой в Тверском районе по адресу: ул. Садовая-Самотечная, д. 2/12, предусматривающий что будут отреставрированы фасады, балконы и эркеры, карнизы здания, восстановлен лепной декор, в том числе квадратные и круглые филенки с фигурами крылатых львов и фигурные вставки с изображением рыцарей и дам, а также рыцарских доспехов и оружия.Комитет Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) утвердил проект капремонта, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.Предусмотрена реставрация колонок и трехчастных аркад верхних этажей и порталов парадных входов со скульптурами львов, отдельный комплекс мероприятий будет направлен на реставрацию скульптуры рыцаря с мечом в нише с табернаклем в верхнем ярусе главного северного фасада.Отмечается, что отдельный комплекс мероприятий будет направлен на реставрацию скульптуры рыцаря с мечом в нише с табернаклем в верхнем ярусе главного северного фасада. Помимо этого, предусмотрена реставрация колонок и трехчастных аркад верхних этажей и порталов парадных входов со скульптурами львов.Семиэтажное здание было построено в 1913 году в стиле северный модерн с элементами готики по проекту архитектора Василия Волокитина.Фасады украшают лепные барельефы с изображением фигур средневековых дам и воинов в доспехах. Кроме того, на фасадах можно увидеть лепные фигуры крылатых львов. А парадные входы украшены парными скульптурами этих мифических животных. Пожалуй, главная особенность дома — статуя рыцаря в латах, который опирается на меч. Она расположена на уровне седьмого этажа. Скульптуру хорошо видно со стороны Садовой-Самотёчной улицы.