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Город (Москва и область)     25.05.2023 09:32

Доходный дом Шугаевой на Садовой-Самотечной улице капитально отремонтируют

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Теги:  Доходный дом Шугаевой  ул. Садовая-Самотечная д. 2/12  Тверской  ЦАО  капремонт 

25 мая — Mossovetinfo.ru — Утвержден проект капитального ремонта и реставрации доходного дома А.В. Шугаевой в Тверском районе по адресу: ул. Садовая-Самотечная, д. 2/12, предусматривающий что будут отреставрированы фасады, балконы и эркеры, карнизы здания, восстановлен лепной декор, в том числе квадратные и круглые филенки с фигурами крылатых львов и фигурные вставки с изображением рыцарей и дам, а также рыцарских доспехов и оружия.

Комитет Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) утвердил проект капремонта, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Предусмотрена реставрация колонок и трехчастных аркад верхних этажей и порталов парадных входов со скульптурами львов, отдельный комплекс мероприятий будет направлен на реставрацию скульптуры рыцаря с мечом в нише с табернаклем в верхнем ярусе главного северного фасада. 
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Отмечается, что отдельный комплекс мероприятий будет направлен на реставрацию скульптуры рыцаря с мечом в нише с табернаклем в верхнем ярусе главного северного фасада. Помимо этого, предусмотрена реставрация колонок и трехчастных аркад верхних этажей и порталов парадных входов со скульптурами львов.

Семиэтажное здание было построено в 1913 году в стиле северный модерн с элементами готики по проекту архитектора Василия Волокитина.

Фасады украшают лепные барельефы с изображением фигур средневековых дам и воинов в доспехах. Кроме того, на фасадах можно увидеть лепные фигуры крылатых львов. А парадные входы украшены парными скульптурами этих мифических животных. Пожалуй, главная особенность дома — статуя рыцаря в латах, который опирается на меч. Она расположена на уровне седьмого этажа. Скульптуру хорошо видно со стороны Садовой-Самотёчной улицы.

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Карта места

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Теги: 
Доходный дом Шугаевой  ул. Садовая-Самотечная д. 2/12  Тверской  ЦАО  капремонт 

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