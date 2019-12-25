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Город (Москва и область)     25.12.2019 14:56

Дом по программе реновации построят в Царицынов 20201 году

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Теги:  программа реновации жилья  Царицыно  программа реновации  строительство  реновация жилья 

25 декабря. Mossovetinfo.ru – Дом по программе реновации жилья в районе Царицыно планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

Трехсекционный дом переменной этажности с подземной автостоянкой строится по индивидуальному проекту на улице Кантемировская. В доме будет 190 квартир: 38 однокомнатных, 130 двухкомнатных, 22 трехкомнатных. Четыре квартиры будут специально приспособлены под нужны маломобильных граждан.

Входы в подъезды, вестибюли и лифтовые холлы в доме будут сделаны на одном уровне с землей, чтобы облегчить попадание в подъезды маломобильных граждан и родителей с детскими колясками.

В вестибюлях также обустроят комнаты консьержей, помещения для колясок, кладовые для уборочного инвентаря, зоны почтовых ящиков. Также в каждом подъезде будет группа лифтов грузоподъемностью в 400 и 1000 килограммов.

Здание будет оборудовано системой охраны доступа, системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением.

Прилегающая территория будет благоустроена и озеленена, во дворе дома обустроят детскую и спортивную площадку, площадки для отдыха. Также рядом возле дома появится плоскостная парковка.


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Карта места

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Теги: 
программа реновации жилья  Царицыно  программа реновации  строительство  реновация жилья 

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