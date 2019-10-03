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Город (Москва и область)     03.10.2019 09:25

Дом по программе реновации сдан в эксплуатацию в Бабушкинском районе Москвы

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Теги:  программа реновации жилья  строительство  реновация жилья  Бабушкинский  программа реновации 

3 октября. Mossovetinfo.ru – В Бабушкинском районе Москвы сдан в эксплуатацию дом, построенный по программе реновации жилья, сообщается на портале mos.ru.

17-этажный дом на улице Коминтерна построен на одной из стартовых площадок программы реновации. Дом был спроектирован с учетом потребностей граждан с ограниченными возможностями, входные группы оборудованы пандусами, лестничные площадки и лифтовые холлы приспособлены для инвалидов, в местах общего пользования установлены таблички с надписями, выполненными шрифтом Брайля, тревожные кнопки в зонах безопасности расположены на удобной высоте. Кроме того, одна из квартир спроектирована с учетом нужд инвалидов.

Новый дом планируется передать под заселение до конца года.


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Карта места

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Теги: 
программа реновации жилья  строительство  реновация жилья  Бабушкинский  программа реновации 

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