Другие материалы
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Город (Москва и область)
03.10.2019, 10:04
Голосование по раздельному сбору отходов стартовало на портале «Активный гражданин»
3 октября. Mossovetinfo.ru – На портале «Активный гражданин» стартовало голосование по вопросу раздельного сбора отходов. Москвичам предлагается ответить на вопрос, готовы ли они к сортировк...
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Город (Москва и область)
03.10.2019, 09:25
Дом по программе реновации сдан в эксплуатацию в Бабушкинском районе Москвы
3 октября. Mossovetinfo.ru – В Бабушкинском районе Москвы сдан в эксплуатацию дом, построенный по программе реновации жилья, сообщается на портале mos.ru. 17-этажный дом на улице Коминтерна п...
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Город (Москва и область)
03.10.2019, 08:58
Форум «Молодой предприниматель Москвы» пройдет в столице 12 октября
3 октября. Mossovetinfo.ru – Ежегодный форум «Молодой предприниматель Москвы» пройдет в столице 12 октября, сообщается на портале mos.ru. «Приглашаем школьников и студентов, которые интересую...