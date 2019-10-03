3 октября. Mossovetinfo.ru – В Бабушкинском районе Москвы сдан в эксплуатацию дом, построенный по программе реновации жилья, сообщается на портале mos.ru.



17-этажный дом на улице Коминтерна построен на одной из стартовых площадок программы реновации. Дом был спроектирован с учетом потребностей граждан с ограниченными возможностями, входные группы оборудованы пандусами, лестничные площадки и лифтовые холлы приспособлены для инвалидов, в местах общего пользования установлены таблички с надписями, выполненными шрифтом Брайля, тревожные кнопки в зонах безопасности расположены на удобной высоте. Кроме того, одна из квартир спроектирована с учетом нужд инвалидов.



Новый дом планируется передать под заселение до конца года.