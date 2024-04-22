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Город (Москва и область)     24.04.2024 08:17

Переменная облачность и до 17 градусов тепла ожидаются в столичном регионе 24 апреля

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Теги:  Москва  Московская область  погода 

24 апреля — Mossovetinfo.ru — Переменная облачность, без осадков и до 17 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье в среду, 24 апреля. Об этом сообщает Гидрометцентр России. Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба.

«Переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха в Москве составит от 14 до 16 градусов тепла, по области от плюс 12 до плюс 17 градусов. Ветер переменных направлений 2–7 м/c», – говорится в сообщении.

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Теги: 
Москва  Московская область  погода 

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