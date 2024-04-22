Переменная облачность и до 17 градусов тепла ожидаются в столичном регионе 24 апреля

24 апреля — Mossovetinfo.ru — Переменная облачность, без осадков и до 17 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье в среду, 24 апреля. Об этом сообщает Гидрометцентр России. Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба.



«Переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха в Москве составит от 14 до 16 градусов тепла, по области от плюс 12 до плюс 17 градусов. Ветер переменных направлений 2–7 м/c», – говорится в сообщении.