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Город (Москва и область)
24.04.2024, 08:17
Переменная облачность и до 17 градусов тепла ожидаются в столичном регионе 24 апреля
24 апреля — Mossovetinfo.ru — Переменная облачность, без осадков и до 17 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосков...
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Город (Москва и область)
22.04.2024, 16:24
Собянин внес в Мосгордуму законопроект об укрупнении внутригородских образования в ТиНАО
22 апреля — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин внес в Московскую городскую Думу проект закона об укрупнении...
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Город (Москва и область)
22.04.2024, 08:40
В центре Москвы перекроют движение во вторник, 23 апреля, в связи с проведением тренировки парада
22 апреля — Mossovetinfo.ru —Во вторник, 23 апреля, с 21:00 до окончания мероприятия, закроют движение в центре Москвы в Т...