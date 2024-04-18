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Происшествия     26.04.2024 08:53

Обыски продолжаются по нескольким адресам, связанным с делом замминистра обороны Тимура Иванова

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Теги:  Минобороны  Тимур Иванов  замминистра  обыски 

26 апреля — Mossovetinfo.ru — Обыски продолжаются по нескольким адресам, связанным с делом замминистра обороны Тимура Иванова, который обвиняется в получении взятки, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

"По нескольким адресам, которые связаны с делом Иванова, продолжаются обыски", - сказал собеседник агентства, не уточнив места их проведения.

Источник РБК, знакомый с ходом следствия, сообщил, что они идут в нескольких регионах с участием сотрудников ФСБ.

«По нескольким адресам, которые связаны с делом Иванова, продолжаются обыски», — сказал собеседник агентства, не уточнив мест проведения обысков. По словам источника РБК, они проходят в Ставропольском и Краснодарском краях.

Тимура Иванова задержали вечером 23 апреля, утром следующего дня его арестовали.

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Карта места

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Теги: 
Минобороны  Тимур Иванов  замминистра  обыски 

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