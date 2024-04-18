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Происшествия
26.04.2024, 08:53
Обыски продолжаются по нескольким адресам, связанным с делом замминистра обороны Тимура Иванова
26 апреля — Mossovetinfo.ru — Обыски продолжаются по нескольким адресам, связанным с делом замминистра обороны Тиму...
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Происшествия
23.04.2024, 21:50
Следком: задержан зам Министра обороны РФ Тимур Иванов
23 апреля — Mossovetinfo.ru — Заместителя министра обороны Российской федерации Тимура Иванова задержали по подозр...
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Происшествия
18.04.2024, 13:29
ФСБ России пресечена противоправная деятельность владельцев SIM-боксов
18 апреля — Mossovetinfo.ru — Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с Министерст...