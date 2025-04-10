23 июня — Mossovetinfo.ru — Лев разорвал главе парка Тайган Олегу Зубкову трахею, врачи три часа боролись за его жизнь, сообщает РИА со ссылкой на главного внештатного торакального хирурга Минздрава Крыма. По его с ловам, операция длилась три часа, сейчас Также по информации медиков, у него повреждены мышцы шеи. Зубков находится на ИВЛ. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое, но стабильное.
Накануне региональное следственное управление СК РФ 22 июня сообщило, что директор парка Тайган Олег Зубков получил множественные травмы в результате нападения льва, ведется проверка.
Директор крымского сафари-парка Тайган Олег Зубков, по предварительной информации, пострадал от нападения тех же львов, которые ранее растерзали в парке сотрудницу Леокадию Перевалову, сообщили РИА Новости
в правоохранительных органах.
В октябре 2024 года львы загрызли управляющую парка Тайган Леокадию Перевалову. По данным правоохранителей, женщина забыла закрыть засов вольера. После несчастного случая Зубков, отвечая на вопрос о судьбе хищников, сказал, что усыплять львов не будет. Тогда же Зубков заявил, что женщина была самой опытной и хорошо знала хищников.
Отмечалось, что погибшая в октябре 2024 года женщина проработала в парке 17 лет. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. 31 января 2025 года сообщалось, что в Крыму прекратили уголовное дело по факту гибели сотрудницы парка львов Тайган и директора зоопарка Сказка в Республике Крым Леокадии Переваловой, которую в Тайгане растерзали хищники. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проведения расследования и причинах прекращения дела, сообщалось в телеграм-канале СК.
20 мая 2025 года Центральный районный суд города Симферополя повторно рассмотрел дело в отношении директора парка львов Тайган Олега Зубкова после инцидента с хищником, который откусил палец годовалому ребенку, и вынес приговор в виде 1 года условного лишения свободы с испытательным сроком, сообщили в пресс-службе суда. Учредитель "Парка львов "Тайган" был признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Суд установил, что вольеры были оборудованы с нарушением требований безопасности.
С 2019 года по решению суда были запрещены экскурсии «прогулка со львами», где посетители могли гладить животных, также, по решению судов, парк несколько раз приостанавливал работу.
Парк Тайган - частный парк львов, находится в Белогорском районе Крыма на территории около 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь - стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк. В парке находятся около сотни львов и тигров, сотни других животных. Стоимость билета для посещения парка: 2500 рублей для взрослых, 1000 рублей – для детей от трех лет.
10 апреля 2025 года ядовитая африканская змея во время кормления укусила сотрудника Московского зоопарка, спасти его не удалось
, сообщила пресс-служба в пресс-службе столичного зоосада.