23 июня — Mossovetinfo.ru — Лев разорвал главе парка Тайган Олегу Зубкову трахею, врачи три часа боролись за его жизн...

16 июня — Mossovetinfo.ru — Вэнс Боэлтер, подозреваемый в убийстве двух законодателей из Миннесоты и их супругов, был...