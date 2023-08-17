Дожди, гроза, град ожидаются в столичном регионе в воскресенье - ГУ МЧС

19 августа — Mossovetinfo.ru — Дожди, местами ливни, гроза, в отдельных районах град и усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду ожидаются в воскресенье в Москве, сообщается на сайте столичного главка МЧС России со ссылкой на прогноз Росгидромета.



До конца суток 20 августа по Москве ожидаются кратковременные дожди, местами ливни. Гроза, в отдельных районах град. При грозе усиление ветра с порывами 12-17 м/с, - говорится в сообщении.



Водителей в Москве попросили избегать резких маневров из-за ожидающихся 20 августа грозы, града и сильного ветра. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.



В воскресенье, 20 августа, температура воздуха в Москве составит от 24 до 26 градусов тепла, по области от плюс 22 до плюс 27 градусов.



Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.



В Подмосковье в воскресенье температура воздуха будет колебаться от 22 до 27 градусов тепла. В ночь на понедельник столбики термометров покажут от 12 до 17 градусов тепла.