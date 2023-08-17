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Город (Москва и область)
20.08.2023, 08:25
Дожди, гроза, град ожидаются в столичном регионе в воскресенье - ГУ МЧС
19 августа — Mossovetinfo.ru — Дожди, местами ливни, гроза, в отдельных районах град и усиление ветра с порывами до 17 м...
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Город (Москва и область)
19.08.2023, 10:32
В Лужниках» 19 и 20 августа состоится фестиваль «PRO лето»
19 августа — Mossovetinfo.ru — 19 и 20 августа в рамках Московского урбанистического форума в олимпийском комплексе «Л...
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Город (Москва и область)
17.08.2023, 17:39
Владимир Путин и Сергей Собянин открыли МЦД-3
17 августа — Mossovetinfo.ru — В ЦВЗ «Манеж» в рамках выставки «Год нового транспортного каркаса» Владимир Путин при...