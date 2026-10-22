Перекрытия в центр Москвы: Дептранс рекомендует отложить поездки на авто

28 октября — Mossovetinfo.ru — Движение транспорта временно перекрыто на ул. Тверская от Тверского бульвара до ул. Моховая и на внешней стороне Садового кольца в районе Новинского бульвара и ряде других участков. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.



«Движение временно закрыто: на ул. Тверская от Тверского бульвара до ул. Моховая; на внешней стороне Садового кольца в районе Новинского бульвара», – говорится в сообщении.



Водителям рекомендуется отказаться от поездок на автомобилях в пользу метро. Дептранс рекомендовал пользоваться метро, МЦК и МЦД.



Ранее сообщалось, что 27, 28 и 29 октября в центре Москвы временно закроют для движения ряд улиц, набережных, мостов и проездов в связи с проведением саммита «Россия – Африка».