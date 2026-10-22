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Перекрытия в центр Москвы: Дептранс рекомендует отложить поездки на авто
28 октября — Mossovetinfo.ru — Движение транспорта временно перекрыто на ул. Тверская от Тверского бульвара до ул. Мо...
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28.10.2026, 09:53
В Москве ожидается до 13 градусов тепла до конца рабочей недели - Гидрометцентр РФ
28 октября — Mossovetinfo.ru — Переменная облачность без осадков и температура до 13 градусов прогнозируются в Моско...
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22.10.2026, 07:00
Два человека в ТиНАО пострадали при атаке БПЛА на Москву – Собянин
22 октября — Mossovetinfo.ru — В ночь на 22 октября силы ПВО уничтожили 630 беспилотников, летевших в сторону Московско...