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Город (Москва и область)     28.10.2026 10:19

Перекрытия в центр Москвы: Дептранс рекомендует отложить поездки на авто

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Теги:  Москва  форум  перекрытия  Дептранс  рекомендации 

28 октября — Mossovetinfo.ru — Движение транспорта временно перекрыто на ул. Тверская от Тверского бульвара до ул. Моховая и на внешней стороне Садового кольца в районе Новинского бульвара и ряде других участков. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Движение временно закрыто: на ул. Тверская от Тверского бульвара до ул. Моховая; на внешней стороне Садового кольца в районе Новинского бульвара», – говорится в сообщении.

Водителям рекомендуется отказаться от поездок на автомобилях в пользу метро. Дептранс рекомендовал пользоваться метро, МЦК и МЦД.

Ранее сообщалось, что 27, 28 и 29 октября в центре Москвы временно закроют для движения ряд улиц, набережных, мостов и проездов в связи с проведением саммита «Россия – Африка».


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Теги: 
Москва  форум  перекрытия  Дептранс  рекомендации 

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